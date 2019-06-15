السعودية تصدر توضيحا مهما حول الديسكو الحلال في جدة - البار

أصدرت المملكة العربية السعودية توضيحا مهما حول "الديسكو الحلال" في مدينة جدة " البار" وذلك بعد الضجة والجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، في بيان رسمي حول قضية افتتاح أول (ديسكو حلال) في مدينة جدة إنه تم فتح تحقيق جدي وسريع في مقاطع الفيديو التي تم تداولها، الأربعاء الماضي.

وأضاف آل الشيخ أن الفعالية المقامة تحت اسم "بروجكت إكس" في البار، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى.

وأوضح آل الشيخ أن متعهدها استغل موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440 لارتكاب هذه المخالفة، التي وصفتها بـ "الجسيمة وغير المقبولة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعربت هيئة الترفيه السعودية عن حرصها الشدسد على الرفض القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، مؤكدا أن لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه المواقع وحسب الرخص من متعهدى هذه الفعاليات وتحويلهم إلى التحقيق.