تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات- ننشر تنسيق القبول بالثانوي العام أول بأول

نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات تم إعلانه رسميا في عدد من المحافظات، ومنها الدقهلية وبني سويف، ونتوقع إعلان الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة والثانوية التجارية والزراعي والصناعي، حيث تعد الشهادة الإعدادية أخر مرحلة في مراحل التعليم الأساسي لينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة الثانوية، حيث تم فتح باب التقديم لتنسيق الصف الأول بالثانوية العامة المرحلة الثانية خلال بداية الشهر القادم، ومن المقرر أن سيتمر فتح تسجيل تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 حتي يوم 14 أغسطس لجميع المحافظات.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات

يتحول اهتمام طلاب الصف الثالث الإعدادي بعد إعلان نتائج الطلاب إلى معرفة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات، حيث من المعروف أن تنسيق القبول في الثانوية العامة يختلف من محافظة إلى أخري، على أساس نسبة نجاح المحافظة.

ولهذا فأن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، هي المسئولة عن إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 وتحديد الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة، حيث يشار إلى أنه كلما ارتفع نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية ارتفع تنسيق القبول في الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

ويشار إلى أنه تم سنتابع معكم نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019، في كل المحافظات ومنها القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنيا وأسوان والشرقية والغربية ودمياط وبني سويف، والبحيرة والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية والإسماعيلية والسويس.

كما يشار إلى أن المؤشرات الأولية لنتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 تفيد بارتفاع الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة الحالي الحالي، حيث سجلت محافظة الغربية أعلى نسبة في القبول بالثانوي العام والذي جاء 243 درجة.

متابعة تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019

اعتمد محافظ الإسكندرية الحد الأدنى لقبول الثانوية العامة 215 درجة.

كما سجل تنسيق القبول في الثانوية العامة في بني سويف، رسمياً الحد الأدنى 220 درجة.

كما أعلن محافظ القليوبية أن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية عن 228 درجة كحد أدنى.

أما في دمياط تم إعلان الحد الأدنى لدخول الثانوية العامة عند 220 درجة.

واعتمد محافظ الغربية نتيجة القبول بالثانوي من 230 درجة كحد أدنى.

وفي محافظة البحر الأحمر جاء الحد الأدنى للدخول الثانوية العامة من 205 درجة.

و220 درجة كانت هي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانوية رسميا في محافظة الوادي الجديد.

توقعات تنسيق المرحلة الثانوية

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول من 210 درجة.

ونتوقع أن يبلغ تسجيل الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة محافظة الجيزة 205 درجة.

ونتيجة تنسيق الإعدادية 2019 محافظة الشرقية المتوقعه، يبلغ الحد الأدنى للثانوية العامة 225 درجة.

ومحافظة المنوفية بلغ تنسيق دخول الثانوية العامة 215 درجة كحد أدني كمؤشرات الأولية.

ونتوقع تنسيق الشهادة الإعدادية لمحافظة جنوب سيناء أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بـ 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان، المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للدخول في الثانوي العام محافظة أسيوط من المتوقع يصل إلى 220 درجة.

ومحافظ المنيا نتيجة تنسيق الإعدادية 2019 بالمحافظة بحد أدني 200 درجة للقبول في الثانوية العامة

وبلغ تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم 220 درجة

تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الدقهلية 222 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 20198 للدخول في الثانوي العام محافظة سوهاج 235 درجة.

وبلغ توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة مطروح 195 درجة كحد أدني.

وتوقع تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الغربية 234.5 درجة كحد أدني

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة السويس .

تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة بورسعيد.

تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة قنا .

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