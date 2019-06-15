نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و 5 سنوات صنايع وتجاري وزراعة بالاسم و رقم الجلوس-شهادة الدبلوم...

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نوضح لكم زوار موقعنا بالتفصيل كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وبالاسم وكذلك استخراج الدرجات عبر بوابة التعليم الفني الرسمية، فمن المقرر الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية سواء دبلوم صنايع و دبلوم زراعة وفنادق لجميع التخصصات نظامي 3 و 5 سنوات في جميع المحافظات من قبل وزارة التربية والتعليم رسمياً على الانترنت.
نتائج الدبلومات الفنية 2019
فمن المتوقع خلال أيام سيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في جميع محافظات مصر واعتمادها لهذا العام الدراسي الحالي، كما ستعلن اسماء طلاب اوائل الدبلومات الفنية 2019 في جميع الشعب الصناعية والتجارية والزراعية.
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موقع البوابة المصرية للتعليم الفني 2019
وإليكم شرح فيديو يشرح بالتفاصيل كيفية استخراج النتائج والدرجات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية، كما نقدم متابعة مستمرة من خلال هذا المقال المحدث بشكل يومي لأخر أخبار ظهور نتائج الدبلومات في محافظات مصر التالية:-
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظات القاهرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزه
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاسكندرية
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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة مرسي مطروح
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة اسيوط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاقصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة قنا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة السويس
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة جنوب سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الوادي الجديد