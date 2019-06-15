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نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و 5 سنوات صنايع وتجاري وزراعة بالاسم و رقم الجلوس-شهادة الدبلوم...

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نوضح لكم زوار موقعنا بالتفصيل كيفية  الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وبالاسم وكذلك استخراج الدرجات عبر بوابة التعليم الفني الرسمية، فمن المقرر الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية سواء دبلوم صنايع و دبلوم زراعة وفنادق لجميع التخصصات نظامي 3 و 5 سنوات في جميع المحافظات من قبل وزارة التربية والتعليم رسمياً على الانترنت.

نتائج الدبلومات الفنية 2019

فمن المتوقع خلال أيام سيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2019  في جميع محافظات مصر واعتمادها لهذا العام الدراسي  الحالي، كما ستعلن اسماء طلاب اوائل الدبلومات الفنية 2019 في جميع الشعب الصناعية والتجارية والزراعية.

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نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و 5 سنوات صنايع وتجاري وزراعة بالاسم و رقم الجلوس-شهادة الدبلوم الترم الثاني

الدبلومات الفنية

موقع البوابة المصرية للتعليم الفني 2019

وإليكم شرح فيديو يشرح بالتفاصيل كيفية استخراج النتائج والدرجات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية، كما نقدم متابعة مستمرة من خلال هذا المقال المحدث بشكل يومي لأخر أخبار ظهور نتائج الدبلومات في محافظات مصر التالية:-

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظات القاهرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزه

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاسكندرية

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة مرسي مطروح

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الفيوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة اسيوط

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة سوهاج

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة الاقصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة قنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة بورسعيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة السويس

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة البحر الأحمر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة شمال سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة جنوب سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2019  محافظة الوادي الجديد

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