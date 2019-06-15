“بوابة التعليم الفني” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و 5 سنوات “ألاستعلام عن نتائج...

يستطيع الجميع ألاستعلام عن “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 لجميع الأقسام من صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، بعد ظهورها مباشرة على رابط مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم الخاص بالنتائج، ومن المحتمل ظهور “نتيجة الدبلومات الفنية” بالاسم أو رقم الجلوس خلال ساعات قليلة، ويستطيع الجميع ألاستعلام عن النتيجة من خلال موقع بوابة التعليم الفني، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية 7570100 طالب وطالبة، وبدأت عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب قبل عيد الفطر المبارك، ونم الانتهاء من تصحيح جميع المواد، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

الحصول علي “نتيجة الدبلومات الفنية” برقم الجلوس بجميع المحافظات 2019

يتم الدخول إلكترونياً عبر الموقع الخاص بالنتائج للبحث عن النتيجة: بوابة التعليم الفني.

من يواجه صعوبة في تحميل صفحة “ نتيجة الدبلومات ” يكتب الاسم رباعي ورقم الجلوس في التعليقات، وسنبحث له عن النتيجة.

مؤشرات “نتيجة الدبلومات الفنية” لجميع الأقسام 2019

تم تصحيح أوراق إجابات الطلاب بالدبلومات الفنية بجميع الأقسام نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات داخل 25 كنترول على مستوى الجمهورية، ومن المرجح حسب التوقعات هو زيادة نسب النجاح بين الطلاب، ومن المعتاد خلال كل عام ينتظر الطلاب معرفه مجموع “نتيجة الدبلومات” لرغبتهم في الالتحاق إلي احدي الكليات، وكان قد تم إنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية وفق قرار رئيس الجمهورية، والتي ستساعد من تغيير مسار الدبلومات الفنية في الالتحاق إلي تلك الجامعات.

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كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يستطيع جميع الطلاب التظلم على “نتيجة الدبلومات الفنية” خلال فتره فتح باب التظلمات، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقبول التظلمات لفترة لا تتجاوز أسبوعين وذلك من تاريخ فتح باب التظلم، حيث يتم سداد حوالة بمبلغ جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عبر بنك مصر أو البنك الأهلي، ويتم دفع 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم علي نتيجتها، ويتم تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية التابعة لكل طالب مع إرفاق إيصال سداد الحوالة مع الطلب المقدم، نتمنى للجميع التوفيق.

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