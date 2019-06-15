تراند اليوم : ياسمين الخطيب تعود لإثارة الجدل بعد أزمة خالد يوسف وتحتفل بيوم الحب مع تامر أمين

لم تهدأ حالة الجدل حول زواج الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب من المخرج خالد يوسف، وطلاقها منه قبل فترة، وإعلانها عن تلك القصة مؤخرًا؛ إلا وعادت "الخطيب" لإثارة الجدل من جديد بشأن علاقتها مع إعلامي مصري.

ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورة جديدة

ياسمين الخطيب قد نشرت أمس الثلاثاء صورة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وجمعتها مع الإعلامي المصري تامر أمين، غلبت عليها الرومانسية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الحب العالمي، لكن التعليق على الصورة أثار الجدل من جديد حولها.

ياسمين الخطيب وتامر أمين

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة: "بعد 5 سنين زمالة، تامر اعترف لي بحبه أمام الكاميرا.. تابعونا غدًا في حلقة يوم الحب على آخر النهار"، لكن يبدو أن ياسمين حاولت لفت أنظار جمهورها بتلك الصورة، من أجل متابعة حلقتها اليوم في برنامج "أخر النهار" الذي تقدمه رفقة تامر أمين عبر شاشة النهار المصرية.

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وأثارت الصورة انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن نشرتها ياسمين، وبدأ البعض يؤكد على ارتباط ياسمين وتامر أمين، وآخرين يشددون على أن الأمر ما هو إلا مزحة لجلب عدد أكبر من المشاهدات للحلقة.

ياسمين الخطيب وخالد يوسف

الجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب كانت قد كشفت قبل عدة أسابيع عن زواجها من المخرج خالد يوسف وطلاقهما قبل فترة، وهو ما نفاه الأخير، لكنها حرصت على الرد عليه مرة أخرى بنشر مجموعة صور رومانسية تجمعها به.