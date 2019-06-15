إليسا تُطمئن جمهورها على صحتها بفيديو جديد

أظهر مقطع فيديو نشرته النجمة اللبنانية إليسا عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قيامها بأداء تمارين رياضية صباحية لتطمئن جمهورها على صحتها.

وعلقت إليسا على الفيديو الذي ظهر فيه "كلبها" إلى جانبها بعبارة "تماريني الصباحية مع نجمي"واطمأن معجبو الفنانة على صحتها من خلال الفيديو، وأبدى كثيرون منهم اعجابهم متمنين لها الشفاء التام بحسب العربية نت.

وكانت إليسا نشرت قبل أيام صور لها برفقة صديقتها وقد لفت يدها بضمادة بيضاء، في اشارة الى تلقيها العلاج وعودة الحديث عن صحتها من جديد إلا أنها خرجت وطمأنت جمهورها بتغريدة عبر صفحتها على تويتر.

كتبت اليسا في التغريدة: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".