هل يخبرك هاتفك بدرجة الحرارة الحقيقية ؟

نشر مختص سعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة أوضح فيها أن معايير درجة الحرارة في الهواتف الذكية ولوحات الطرق والسيارات وضعت للتقريب وليست للتحقيق

وذكر الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تغريدته أن القراءة في هذه اللوحات غالبا ما تكون غير دقيقة، مشيرا إلى أن سبب ذلك أنها لا تراعي الشروط العالمية في اخذ درجة الحرارة

وأكد الزعاق أن القراءة الدقيقة تصدر من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد المختصة في تحديد ذلك

وأشار الزعاق إلى أن السبب في ذلك أنها لا تُراعى فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

وتشهد مناطق كثيرة في المنطقة العربية ارتفاعا غير مسبوقا في درجات الحرارة خلال الصيف، ويلجأ كثيرون للاعتماد على لوحات الهواتف ولوحات الطرق في التعرف على درجات الحرارة