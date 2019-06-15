حقيقة وفاة الشاعر تميم صائب بسبب جلطة دماغية

ذكرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في سوريا صباح اليوم السبت، وفاة الشاعر السوري تميم صائب جراء إصابته بجلطة دماغية في تركيا.

وأكدت وسائل إعلام سورية وفاة الشاعر والأديب والمسرحي السوري "تميم صائب" ابن محافظة دير الزور، وذلك في أحد المشافي التركية إثر إصابته بجلطة دماغية، ليثير حزنا كبيرا.

ونعا الشاعر صائب، العديد من أصدقائه وأقاربه على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لرحيله قائلين "إنه توفي في مشفى مدينة مرسين بعيداً عن وطنه الأم سوريا"، بحسب موقع التواصل.

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الشاعر تميم صائب الراحل من مواليد دير الزور العام 1959، وهو مهندس زراعي وشاعر وعضو اتحاد الكتاب العرب، وأحد مؤسسي منتدى الفرات الأدبي في ديرالزور عام 1982، وأيضاً مؤسس دار "صائب" للنشر والطباعة التي دعمت العديد من الأدباء والشعراء الشبان في ديرالزور.

وعمل الشاعر تميم صائب في التأليف والإخراج المسرحي وله مسرحيتان: ماري في القرن العشرين (مخطوطة)، و لا تقفأ عينيك يا أوديب (مطبوعة عام 2004)، وأيضاً عمل في ترجمة الشعر عن الإنكليزية وله ترجمتان.