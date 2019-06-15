تراند اليوم : حفيدة هيفا وهبي بالمايوه – صورة

أمضت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي يومها مع عائلتها على أحد الشواطيء اللبنانية لتتمتع بأشعة الشمس الحارقة والحصول على البرونزاج.

ونشرت صورة لإبنتها الصغيرة التي ارتدت المايوه، وجلست تتأمل البحر وتلعب بالرمل كما كل أطفال عمرها، ولم تظهر وجهها.

زينب كانت حاولت التواصل مع والدتها التي عانت من وعكة صحية، وتوسلت اللقاء بها، لكن مدير أعمال هيفا وحبيبها منعها من ذلك، ورفض أن تعود الإبنة إلى أحضان والدتها.

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