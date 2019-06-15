رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 ”تجاري – زراعي – صناعي”برقم الجلوس

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 السبت الموافق 16 مايو، واستمرت حتى نهاية شهر مايو، وقد أدى الامتحانات أكثر من 677 ألف طالب وطالبة في كافة التخصصات، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في مصر نهاية الشهر الحالي، حيث يقوم كثير من الطلاب ، منذ انتهاء فترة الامتحانات بالبحث على نتائج شهادة الدبلوم الفني على محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية وذلك للإطمئنان على مجهود استمر عام دراسي كامل حيث تمر جميع مراحل اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بداية من عمليات التصحيح بكل دقة وحرصا لاعطاء كل طالب حقه في الدرجات،وبعدها تاتى عملية رصد الدرجات بعد ذلك عرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها على موقع بوابة التعليم الفني..

نتائج الدبلومات الفنية الدور الثانى 2018 وزاره التربية والتعليم



وقد أكد بعض المصادر المسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم الفني، أن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثانى 2018 الدور الأول ستظهر قريبا جداً وأنها ستكون متاحة في أواخر الأسبوع المقبل قبل نهاية شهر يونيو 2018، موضحا أن العمل داخل الكنترول يسير باتقان شديد، وأنه قد تم الانتهاء من التصحيح لجميع المواد وتتم عملية المراجعة ورصد الدرجات للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، كما صرح المسئول أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين دراسيا بالدبلومات الفنية موضحاً أن نسبة النجاح ستفوق نسبة النجاح بالعام الماضي.

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“بوابة التعليم الفني” نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال بوابة التعلم الفني ، بعد أن يتم إعتمادها ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم الفنى بعد الإعلان عنها.

لمتابعة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني. وذلك للتعرف على كل ما يخص النتائج.

وللاستعلام عن النتائج يمكنك الدخول على بوابة التعليم الفني.

متابعة مستمرة لمعرفة نتائج الدبلومات الفنية الدور الثانى 2018، انتهت عملية تجميع الدرجات ورصدها، وسوف يتم اعلان أوائل الجمهورية من خلال مؤتمر صحفي وبحضور وزير التربية والتعليم ووضع نتائج باقي طلاب الثانوية الفنية (التجارية، الزراعية، الصناعية،الفندقية، التمريض) على البوابة المصرية للتعليم الفني خلال الساعات القليلة القادمة، للبحث عنها من خلال رقم الجلوس واسم الشعبة.

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