تراند اليوم : ياسمين الخطيب تخوض أول تجربة سينمائية بفيلم ”2 طلعت حرب“

كشفت الكاتبة والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، عن خوضها أولى تجاربها السينمائية، وذلك من خلال فيلم ”2 طلعت حرب“، وسيقوم بإخراجه مجدي أحمد علي.

وشاركت ياسمين، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، جمعتها بالمخرج مجدي أحمد علي، وابنه الفنان أحمد مجدي.

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وأعلنت الخطيب، عن اسم الفيلم الذي ستشارك به في السينما لأول مرة ويحمل اسم ”2 طلعت حرب“، حيث أرفقت ياسمين، تعليقًا على الصورة كتبت فيه: ”قريبًا، أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد على“.

وأضافت: ”فيلم (٢ طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري“.

يُذكر أن ياسمين الخطيب، أثارت الجدل في رمضان المنقضي، بعد ظهورها التلفزيوني ببرنامج ”شيخ الحارة“، الذي قدمته الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وحديثها عن زوجها السابق المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف.