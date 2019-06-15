شاهد سناب : منزل الفنانة مها محمد في تركيا يتعرض للسرقة

تعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية مها محمد، وزوجها للسرقة خلال تواجدهما في تركيا، حيث قالت عبر مقطع فيديو بثته على تطبيق ”سناب شات“، إنها سمعت صراخًا لحظة لعبها مع ابنتها، وعندما بدأت تنظر حولها قام شخص بسرقة الهاتف المحمول من جيبها.

وأضافت أن المباحث التركية انتشرت لمعرفة تفاصيل ما حدث، وفر السارقون وخلفهم الشرطة، مؤكدة أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة في تركيا إلا أنهم طالبوها بانتظار الإجراءات لمعرفة الفاعل.

وفي وقت سابق، نُقلت الفنانة الكويتية مها محمد، إلى المستشفى من جديد، ولكن هذه المرة لتخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

ونشر المسؤول عن إدارة حساب الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلّق قائلا: ”ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات، لاستئصال مرارة“.

وتعرضت الفنانة الكويتية لوعكة صحية، منذُ أسابيع، حيثُ تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابتها بمرض أنفلونزا الخنازير الامر الذي نفاه الطبيب المعالج لها، موضحًا أنها مصابة بانفلونزا h11.