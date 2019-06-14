يبحث جميع طلاب التعليم الفني عن رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع، نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الشعب “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض” برقم الجلوس، حيث سيتم إتاحة نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني خلال نهاية الأسبوع المقبل، وأكد أكد المهندس حسن مشعل نائب رئيس عام الامتحانات، أن امتحانات نتيجة الدبلومات 2019 مرت بسلام ولم تسجل شكاوى من الطلاب، مشيرا إلى أعمال تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2019 مستمرة في جميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع

يزداد البحث عبر محرك البحث جوجل على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع، مع قرب موعد إعلان نتائج الطلاب، طبقا لما أكده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد انتهاء كافة الإدارات التعليمية من أعمال الكنترول، المستمرة في الوقت الحالي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والجيزة والبحيرة وأسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان والأقصر وبورسعيد والدقهلية والفيوم .

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نتائج الدبلومات الفنية 2019 “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض”

انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي ثلاث وخمس سنوات لجميع الشعب “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض” خلال بداية الشهر الحالي في جميع المحافظات، دون تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب التعليم الفني.

كما يمكن لجميع طلاب التعليم الفني التقدم بالتظلم في المواد التي يشعر أنه لم يحصل فيها على درجاته المستحقة من خلال نفس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع وهو البوابة المصرية للتعليم الفني ، حيث تنقسم نتائج الدبلومات الفنية إلى عده أقسام ومنها

نتيجة دبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم التجارة

نتيجة دبلوم الزراعة

نتيجة الدبلوم الفندقي

نتيجة التمريض

رابط نتائج الدبلومات الفنية

يعتبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني هو موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نظامي ثلاث وخمس سنوات:

الدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني

اختيار نتائج الامتحانات

ومن ثم اختيار تعرف على النتيجة

تحديد الشعبة سواء نتيجة ملاحق الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي أو غيرها.

أو غيرها. ومن ثم إدخال رقم الجلوس

والضغط على زر عرض النتيجة

متابعة نتائج الدبلومات الفنية اليوم السابع

من المتوقع أن يقوم موقع اليوم السابع بتوفير لينك مباشر لنتائج الدبلومات الفنية 2019 مثل عرض نتائج الإعدادية

تفيد المؤشرات الأولية بارتفاع معدل النجاح في نتائج الدبلومات العام الحالي عن العام الماضي.

اقتربت لحظة اعتماد نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول.

بلغ عدد المتقدمين من الطلاب 697015 طالب، وبلغ إجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثاني 233 ألف و873 طالبا

تابع نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018

سيتم متابعة ورصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا التقرير.

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتائج للدبلومات الفنية الدور الثاني ستعلن بحد أقصى قبل عيد الأضحى.

تواصل وزارة التعليم أعمال التصحيح نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وسط ترقب من جانب طلاب التعليم الفني.

سيطرت حالة من القلق والتوتر على طلاب التعليم الفني لعدم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني حتى الآن.

تم اعتماد النتيجة وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني

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