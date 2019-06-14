نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول كل الأقسام عبر رابط بوابة التعليم الفني

ما زال جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني في انتظار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وذلك للعام الدراسي 2019، واليوم ننشر لكم رابط بوابة التعليم الفني الرسمي على أن يتم إعلان النتيجة لجميع الشعب سواء الشعبة التجارية، أو الشعبة الزراعية، أو الشعبة الصناعية، ويأتي هذا في ظل انتظار كافة وجميع الطلاب والطالبات والأهالي، في كل محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بكافة الإدارات التعليمية، لظهور نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الشعب، ويذكر أن جميع الطلاب قد انتهوا من أداء امتحانات الدبلومات الفنية، وينتظرون الآن الاطمئنان على دراجاتهم.

رابط بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية لكافة الشعب

ومن الجدير بالذكر أن كل من السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والسيد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ما زالوا ينتظرون الانتهاء من أعمال الكتابة ورفع ورصد الدرجات وذلك من أجل اعتمادها رسميًا على مواقع الوزارة والمخصصة رسميًا من أجل الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، فندقي، بنظام الخمس والثلاث سنوات.

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

واليوم نقوم بتقديم رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لكل من الشعبة الزراعية، والشعبة الصناعية، بالإضافة إلى الشعبة التجارية، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس، في المكان المخصص له، وذلك داخل الموقع الرسمي الذي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم، حتى تسهل على كافة الطلاب الحصول على النتيجة.

أما عن الفيديو التالي فهو يوضح كيفية الدخول إلى الموقع والاستعلام عن النتائج بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب، فقط قم باتباع الخطوات الموضحة داخل الفيديو ومن ثم سوف يتم عرض عليك النتيجة على الفور، أما لأصحاب الباقات سوف نوضح خلال الفقرة التالية بالصور كيفية الدخول والاستفسار عن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2019.

بالصور كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2018

الصور التالية توضح وبشكل كبير كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية وكيفية الدخول إلى الموقع الرسمية لبوابة التعليم الفني، أختر خانة التعليم الفني، ثم نتائج الامتحانات، ثم اختر الخانة التي تحمل اسم تعرف على نتيجة كما موضح في الصورة الثانية.

Advertisements

وبهذا فقد عرضنا عليكم كيفية التعامل مع الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخاص بشؤون الدبلومات الفنية وذلك من أجل الاستعلام عن النتائج بشكل سهل، سوف نتابع معكم خلال الفقرة التالية متابعة يومية ولحظية من أجل ظهور نتيجة الدبلومات الفني في مصر 2018.

وصرحت مصادر موثوقة لجريدة اليوم السابع عن انطلاق الموعد الرسمي من أجل الإعلان عن نتائج الدبلومات، وذلك عن الدور الأول لجميع الأقسام داخل الثانوية الفنية والتي تشمل صناعي تجاري زراعي فندقي تمريض، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأعمال التي تقام في الوقت الحالي يتم رصد الدرجات التابعة للطلاب، ويأتي هذا من أجل التمهيد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عن العام الدراسي الجاري، 2018، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك عقب انتهاء امتحانات التعليم الثانوي العامة 2018.

وأكد المصدر قائلًا أن النتائج سوف يتم اعتمادها رسميًا من قبل وزير التعليم خلال الأسبوع الجاري وقبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي سوف يتم انعقاده مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”، ومن جانب أخر فقد أعلنت جميع الكنترولات عن الاستعداد التام من أجل استقبال الدرجات ورصدها والتقديرات الخاصة بالطلبة والطالبات في الثانوية الصناعية عبر بوابة التعليم الفني، وأكدت مصادر أخرى على الانتهاء بالفعل من تصحيح المواد لجميع الأقسام.

لقد أصبح الآن أسهل ومن خلال الإنترنت تستطيع أن تقوم بالدخول والحصول على النتيجة الخاصة بك بشكل مباشر.

← إقرأ أيضاً: