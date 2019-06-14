مكسيكي يحرق المبنى الذي تسكنه حبيبته!

أصيب خمسة أشخاص بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، إثر إضرام النار في مبنى سكني بمدينة أومسك الروسية، من قبل رجل اعتزم تنفيذ خطوة رومانسية مع حبيبته التي تسكن في المبنى ذاته.

وتقوم خطة الرجل على إضرام النيران بالبناء السكني بشكل مفتعل، ومن ثم إنقاذ السكان بنفسه، ليبدو بمظهر البطل في عيني حبيبته السابقة محاولا إعادة ترميم علاقتهما من جديد، إلا أن خطته باءت بالفشل الذريع، وأودعته السجن لخمس سنوات. "وفق روسيا اليوم"

بدورها، قامت الشرطة في وقت لاحق بتوقيف "العاشق الرومانسي" في مقهى ليس ببعيد عن البناء المحترق، في حين فتح تحقيق جنائي حول الحادثة التي صنفتها السلطات كـ "فعل شغب".

يشار إلى أنه كان الفاعل ثملا عندما أقدم على افتعال الحريق في غرفة مرافق البناء، ليفشل لاحقا في نقل النيران إلى باقي أنحاء المبنى، ما دفع السكان للاتصال بفرق الإطفاء عند ملاحظتهم الحريق لعمل اللازم.