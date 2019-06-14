شاهد: تعرف على أغنى رجل عربي وقيمة ثروته

أعلنت مجلة فوربس الامريكية عن قائمة أكثر الأشخاص ثراء حول العالم.

جاء ذلك خلال التقرير الذي اذاعته قناة الغد حول قيمة ثرواتهم التي تخطت 8.7 تليريون دولار.

وأفاد التقرير بأن "جيف بيزوس" مؤسس موقع امازون يعتبر أغنى رجل بالعالم بثورة تقدر 131 مليار دولار، ليأتي "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية برصيد 96.5 مليار دولار.

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وأشار التقرير إلى أن " وارن بافيت" مؤسس بيركشير هاثاواي، في المرتبة الثالثة لنفس القائمة برصيد 82.5 مليار دولار، وتصدر رجل الاعمال المصري " ناصف ساويرس" قائمة اغنى شخص عربي برصيد 6.4 مليار دولار.