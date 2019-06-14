موعد التقديم في مدارس التمريض العسكرية تعرف على شروط التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم والسن المحدد...

متابعينا الأحباء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر، يسعدنا أن نلتقي معكم من خلال هذا المقال عن تنسيق مدارس التمريض، التي يهتم بها الآلاف من الطلبة والطالبات، ويزداد البحث في مثل هذا التوقيت على تنسيق مدارس التمريض، على محركات البحث المختلفة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، الذين يحرصون على التحاق أبنائهم للمدارس التمريض، الذي تؤهل المتخرج للعمل مباشراً في المستشفيات العامة أو العسكرية، لذلك يرغب في التقديم لها أغلب الطلبة والطالبات.

مدارس التمريض هي مدارس موجودة في أغلب المحافظات، يتم التقديم لها بعد إتمام الشهادة الإعدادية، ومدة الدراسة بها خمس سنوات، ويجن أن لا يزيد عمر الطالب المتقدم لمدارس التمريض عن 18 عام ميلادي.

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شروط التقديم في مدارس التمريض

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك. يجب أن يحصل الطالب على 45 درجة في مادة اللغة الإنجليزية. مدة الدراسة بمدارس التمريض خمس سنوات. يجب أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض. يجب أن يتراوح سن الطالب المتقدم لمدارس التمريض من 15 إلى 18 عام. المجموع المبدي للقبول بمدارس التمريض 260 درجة.

موعد التقديم في مدارس التمريض وموعد انتهاء التقديم

يبدأ التقديم في مدارس التمريض على مستوي الجمهورية، إبتداً من غداً الأحد الموافق 16/6/2019، حتي يوم 1/7/2019 .

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض

شهادة الميلاد الكمبيوتر.

شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة.

8 صور شخصية ضوئية.

2 طابع مهن طبية.

1 جنيه دمغة.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية، التوفيق لجميع المتقدمين لمدارس التمريض على مستوي الجمهورية.

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