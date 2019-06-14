moed.gov.sy رابط نتيجة الباك السورية 2019 / الإستعلام برقم الإكتتاب والإسم

أعزائي رواد موقعنا المتميز دائماً “نجوم مصرية”، يسعدنا التواجد معكم لنقدم متابعة لأخر أخبار النتائج في البلاد العربية، ونحن اليوم معكم لمعرفة أخبار نتيجة البكالوريا السورية 2019، حيث نبحث لكم عن كل جديد وكل معلومة توفر عليكم تعب البحث، ونقدمها لكم بأسهل الطرق، هذا وقد قام طلبة البكالوريا في سوريا بالبدء في الإمتحانات يوم 10 يونيو الحالي، وتستمر لمدة أسبوعين تقريباً.

شهادة البكالوريا 2019

قام 280 ألف طالب وطالبة بالتقدم للإمتحانات لشهادة البكالوريا هذا العام، والتي بدأت يوم 10 يونيو الحالي، وتسير الإمتحانات بهدوء دون شكوي، وتعمل القيادات التعليمية على توفير سبل الأمن والراحة للطلاب، ليتمكنوا من أداء الإمتحانات دون ضغط، وعقب إنتهاء كل مادة يتم العمل على تصحيحها حتي يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مع إنتهاء الإمتحانات، حتي يطمئن الطلبة وأولياء الأمور على النتيجة في أسرع وقت.

رابط الإستعلام لنتيجة الباك بسوريا 2019

تقوم وزارة التربية بسوريا بتوفير رابط مباشر للإستعلام عن النتيجة فور إعتمادها من السيد الوزير، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية.

موعد إعلان نتيجة البكالوريا السورية

سيتم إعلان نتيجة شهادة البكالوريا السورية عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تقوم لجان التصحيح الأن بالعمل علي قدم وساق لإنهاء التصحيح عقب الإنتهاء من كل مادة، مع رصد ومراجعة الدرجات للتأكد منها، وذلك للإسراع بإعلان النتيجة في أقرب وقت ليطمئن الطلبة وأولياء أمورهم على نتائجهم.

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