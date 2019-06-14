روابط نتيجة الثانوية السودانية 2019 / إستعلامات النتيجة برقم جلوس الطالب

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “نجوم مصرية” نقدم لكم كعادتنا أهم الأخبار التي تخص النتائج، حيث نعرض معكم اليوم أهم أخبار نتيجة الثانوية السودانية، حيث أدي طلبة الشهادة الثانوية بالسودان إمتحاناتهم في بداية شهر مايو الماضي، وإنتهوا منها في منتصف الشهر نفسه، وكانت الإمتحانات تسير بهدوء دون شكوي، وكانت القيادات التعليمية بوزارة التعليم والمعارف السودانية تتابع سير عملية الإمتحانات، نظراً لأهمية شهادة الثانوية.

الشهادة الثانوية السودانية 2019

تعتبر شهادة الثانوية في السودان من الشهادات الهامة في حياة الطالب، حيث يتحدد عليها مستقبله التعليمي وماهي الكلية التي سيكمل دراسته بها، لذلك تسبب حالة من القلق حول إعلان نتائجها بين الطلبة وأولياء أمورهم،لذلك يتم العمل على إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بأقصي سرعة، مع التأكد والتدقيق من الدرجات ورصدها لصالح الطلاب.

روابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية 2019

نتيجة الثانوية السودانية 2019

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية السودانية 2019 في خلال الإسبوع الأخير من هذا الشهر، حسب ما أعلنته وزارة التعليم والمعارف، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي يعلن فيه الوزير النتائج ويكرم الأوائل.

مدارس التعليم الثانوي بالسودان

مدارس الثانوية العليا الأكاديمية وتؤهل الطالب للدخول للجامعة.

مدارس التعليم الفني “التجاري- الصناعي” وتقوم بتخريج كوادر فنية مؤهلة.

معاهد التربية لتخريج معلمي مدارس الإبتدائي.

هذا وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان لجميع الولايات في وقت واحد، عبر الروابط التي أوضحناها بالمقال برقم جلوس الطالب.

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