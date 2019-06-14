“برقم التسلسل أو ألاسم” اعرف نتيجة أولي ثانوي 2019 ألترم الثاني عبر بوابة نتائج الثانوية...

قريباً برقم الجلوس أو الاسم “نتيجة أولى ثانوي” 2019 ألترم الثاني جميع المحافظات، فيبحث العديد من الطلاب عن نتيجة أولى ثانوي ألترم الثاني 2019، فتمثل النتيجة أهمية كبيرة للعديد من الطلاب خاصه بعد الصعوبات التي واجهت العديد من الطلاب خلال أداء الامتحانات بسبب النظام الجديد الذي تم تطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم، وزاد التوتر لدي الطلاب أيضاً بعد تأجيل إحدى الامتحانات المقررة على الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية مما جعل وزير التربية والتعليم يقرر تأجيل الامتحان إلى يوم اخر حرصاً علي سلامة الطلاب، فكل من يرغب في ألاستفسار عن النتيجة يتابع التفاصيل الآتية.

روابط “نتيجة أولى ثانوي” ألترم الثاني 2019 عبر بوابة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن “نتيجة الصف الأول الثانوي” سيتم الكشف عنها عبر المواقع الآتية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.

يتم كتابة رقم التسلسل أو ما يسمي ( الكود ) أو اسم الطالب لمعرفه الدرجات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ألترم الثاني بنظام التابلت الجديد



قال وزير التربية والتعليم أن “نتيجة الصف الأول الثانوي” لم يتم إظهارها بالدرجات التابعة له فقط، بل سيرى الطالب درجاته ودرجات جميع زملائه كي يعرف ما هو ترتيب درجاته بين جميع الطلاب، وأوضح الوزير أن إجراءات التصحيح الإلكتروني تتم وفق تنبيهات شديدة لحفظ حقوق جميع الطلاب، ولن يتعرض أي طالب إلي ظلم، وقال أن عدد أسئلة الامتحان عشرون سؤالاً ويقوم بتصحيح الامتحان عشرون معلم وذلك حرصاً علي مصلحة الطالب.

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توضيح هام: كل من يرغب في معرفة “نتيجة الصف الأول الثانوي” سواء امتحان تابلت أو امتحان ورقي فور ظهورها علي موقع الوزارة، يترك رقم الجلوس أو الكود مع اسم الطالب في التعليقات وسنبحث له عن النتيجة.

النتائج اخري تم ظهورها تعرف عليها:

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