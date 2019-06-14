نتيجة الصف السادس الأزهري 2019 بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

بعد الترقب لإطلاق نتيجة الصف السادس الأزهري 2019 والإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، فقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ونتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019، ومن ثم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azher eg، وبعد أن تم الإعلان عن نشر نتائج طلاب الأزهر على موقع الأزهر للنتائج الإلكتروني، فقد أقبل العديد من الراغبين في الاستعلام عنها على البوابة، مما أدى إلى بطئ في عملية تحميل صفحة النتائج.

ولم يستمر هذا كثيراً، حيث يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي استخراج نتيجة الصف السادس الأزهري 2019 أو نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 الترم الثاني “الدور الأول” من خلال اتباع رابط دخول بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية نتائج الامتحانات الرسمي المرفق بالمقال، ومن ثم كتابة رقم الجلوس واختيار الصف الدراسي (الابتدائية، الإعدادية، قراءات) من خلال الضغط على الدائرة الموجودة بجانب الصف الدراسي، ثم الضغط على أيقونة “بحث” ليتم عرض النتيجة أمامك، ومن خلال موقعنا موقع جوم مصرية نوفر رابط بوابة الأزهر للنتائج الإلكترونية الرسمي.

نتيجة الصف السادس الأزهري 2019

تم الإعلان رسمياً عبر بوابة الأزهر الشريف الموقع التعليمي الإلكتروني عن إنابة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لوكيل الأزهر الشيخ صالح عباس في اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية “دور مايو 2019” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، وقد تم توضيح أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات نهاية العام الدراسي للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، كما أوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف نسبة النجاح المئوية لإجمالي عدد الطلاب المتقدم لأداء امتحانات الترم الثاني.

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حيث بلغ عدد طلاب الصف السادس الابتدائي الذين قاموا بأداء الاختبارات النهائية 149303 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات المئوية من إجمالي العدد السابق 72.22%، وتم التصريح بذلك فور اعتماد نتيجة الصف السادس الأزهري 2019 مباشرةً، كما بلغت أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 122426 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح المئوية 65.22% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى جمهورية مصر العربية.

وكان قد صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل بأن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (الابتدائية والإعدادية الأزهرية مبشرةً للغاية، وأكد فضيلته على أن عملية تصحيح الإجابات قد تمت على قدرٍ عالٍ من الدقة والتركيز حتى يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها، وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات وأولياء أمورهم، متمنياً لجميع طلاب الأزهر الشريف دوام النجاح والتوفيق، ومن يرغب في استعلام نتيجة الصف السادس الأزهري 2019 أو الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (azhar.eg) بوابة الأزهر الإلكترونية azher.

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