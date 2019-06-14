البيت المقلوب.. احتجاجًا على تصرّفات السلطات السلوفاكية (صور)

نجح رجل الأعمال السلوفاكي، تسيريل فوغاش، ليس فقط في جذب السياح والزوار في منطقة ليبوفسكو ميكولاش الواقعة شمال البلاد للبيت الذي بناه بشكل معكوس تماما، وإنما أيضا للفت الانتباه إلى الممارسات البيروقراطية للسلطات السلوفاكية.

البيت ليس معكوسا فقط وإنما يميل في مستويين منه، ولذلك فإنّ زواره يشعرون بعد بضع دقائق من تواجدهم فيه بأنهم سكارى.

وتتواجد تجهيزات المنزل فوق رؤوس الزوار، كما يوجد فيه مطبخ وتواليت وطاولات وأيضا غرفة نوم وغرفة للأطفال.

ويقول فوغاش إنّ فكرة البيت المقلوب خطرت له بسبب تصرفات السلطات السلوفاكية التي سمحت له في البداية ببناء مهبط لطائرات الهيلوكبتر، غير أنه لم يتمكن من ذلك بعد بضع عقبات بيروقراطية، ولذلك فإنه أراد عبر هذا البيت لفت الانتباه إلى بعض الأمور في بلاده تجعل رأس الإنسان يدوخ بسببها.

وأضاف أنّ هذا البيت هو “رمز للغباء البشري وعقبة أمام استقرار الاستثمار”، لأنّ رجل الأعمال في سلوفاكيا، حسب قوله، ليس لديه أيه ضمانات في أن أعماله التي بدأ بها قد تنتهي يوما.

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وأوضح أنّ البيت كلفه ربع مليون يورو، غير أنّه شهد إقبالا كبيرا لمشاهدته منذ اليوم الأول على افتتاحه أمام الناس الذين يدفعون 4 يورووات مقابل زيارته.