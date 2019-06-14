حملة سعودية تطلق “شيلة بوكيمون” للتصدي للعبة

الرياض / سوا / أطلق ناشطون سعوديون مقطع أغنية يحمل اسم “شيلة بوكيمون” يهدف إلى توعية المجتمع من خطر لعبة “بوكيمون غو” التي غزت العالم بسرعة جنونية.

ولاقت الأغنية استحسانا لدى السعوديين، حيث أطلقوا هاشتاغ #شيله_البوكيمون، في محاولة للحد من غزو هذه اللعبة التي أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة تحريمها.

لكن رغم رواج الأغنية، إلا أنها لاقت انتقادات عديدة من قبل المتابعين، حيث رأوا أنها لا تختلف كثيرا عن اللعبة وأهدافها، حيث قال “نينو قديد”: “الله لايبتلينا صحيح رزق المهبل ع المجانين.. وش الفرق بين شيلتك ذي واللي يلعب بوكيمون؟!”.

وعلقت “روان”: “والله كان خوفي يحطون شيله الحين الشعب كل سناباتهم. يرقصون ع شيله البوكيمون”.

بدورها، قالت “هلالية”: “يا عرررب اصحو وش قلة العقل ذي للي فيكم لعبه تافهة وسوت ضجيج في كل مكان وشيله وتاق استغفر الله العظيم بس”.

وسخر “كتلوني”: “قسم ما ألوم طرزان لما تركنا وعاش مع قرود”.

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وعلق “بلال”: “المقصد من الشيله أنه يوعي بس عاد خربها، الله يصلحك ماهو بكذا عاد”.

وكتبت “الريم” شعرا طريفا، عن لعبة البوكيمون، يقول:

يا ليتني بوكيمون في عيون خلي

همه يلاحقني من حارة إلی حارة

يجيني ملهوف ويصيدني وياخذني

واسترد العافية لاشفت أنا داره

يذكر أن عدة دول عربية حذرة من لعبة “بوكيمون غو“، معتبرة أن اللعبة هدفها اختراق الأمن والخصوصية من خلال الكشف عن مواقع مختلفة داخل الدول.