بنغلاديش على موعد مع أقوى زلزال سيشهده العالم منذ 100 عام!

بنغلاديش / سوا / أشار العلماء إلى أن بنغلاديش قد تواجه أعنف زلزال شهدته الأرض منذ مائة عام، بل ويمكن القول منذ ألف عام.

وتكتظ عاصمة بنغلاديش "داكا" بالكثير من منصات النفط والغاز، ومصانع الصناعات الثقيلة، وتنتشر محطات توليد الطاقة بالقرب من المراكز المحتمل حدوث زلازل فيها. وفي حال حدوث زلزال فإنه سيؤدي الى تدمير جميع ما ذكر مما قد ينجم عنه انفجار كبير يحول العاصمة إلى جحيم، ومن المرجح في هذه الحالة أن تصبح مهجورة تماما من السكان.

تقع بنغلاديش في جنوب شرق قارة آسيا، حيث تحدها الهند من كل الجهات ما عدا جهة أقصى الجنوب الشرقي حيث تحدها شبه جزيرة بورما. و يشار إلى أن الولايات الهندية الشمالية الشرقية السبع والمنطقة الحدودية بين بنغلادش والهند وبورما تحتوي على حقول من الطاقة الكهربائية الكثيفة، وهي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا في الفترة الأخيرة.

ويمكن القول كقاعدة عامة إنه كلما تراكمت الطاقة الكهربائية في مثل هذه الأماكن، زادت قوة الزلزال. وقد استغرقت عملية تجمع وتراكم الطاقة في هذه المنطقة أكثر من 400 سنة، ويعد هذا مثابة السبب الرئيسي في أن بنغلاديش قد تواجه زلزالا بقوة 8.2 أو 9 درجات وفقا لحسابات العلماء.