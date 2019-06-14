موقع نتائج التاسع في سوريا 2019 والإعدادية الشرعية حسب رقم الاكتتاب واسم المحافظة وزارة التربية...

نستكمل معكم ما بدأناه عبر نجوم مصرية من حيث رصد أهم وأخر الأخبار عن النتائج الرسمية بجميع الدول العربية للفصل الدراسي الثاني “أخر العام” ونستعرض عليكم من خلال هذا التقرير رابط نتائج التاسع في سوريا والإعدادية الشرعية 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب لجميع المحافظات السورية، نتائج التعليم الأساسي 2019 دمشق، والقنطيرة، ودير الزور، واللاذقية، والحسكة، وأدلب، وطرطوس، السويداء، وحماة، درعا، وحمص.

وبدأ طلاب الصف التاسع والإعدادية الشرعية امتحانات أخر العام يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019 وذلك وفقاً للبرنامج الموضح للامتحانات الوزارية لشهادة التعليم الأساسي بسوريا، والجدير بالذكر أن الامتحانات سوف تستمر لمدة سبعة أيام منفصلة.

نتائج التاسع في سوريا 2019

فيما بدأ طلاب الإعدادية الشرعية دخول امتحانات أخر العام يوم 10 يونيو 2019 على أن تستمر فترة الامتحانات لمدة عشرة أيام منفصلة بجميع المواد الشرعية والفقهية، وتنتهي امتحانات أخر العام للشهادة الإعدادية الشرعية يوم 30 يونيو الجاري بجميع المحافظات السورية.

وبعد أن ينتهي الطلبة والطالبات بالصف التاسع والإعدادية الشرعية تبدأ اللجان المختصة ومراكز التصحيح العمل على المراجعة النهائية والتدقيق الكامل تمهيداً لإعلان نتائج التاسع في سوريا ونتائج الإعدادية الشرعية، كما يتم نشر النتيجة عبر موقع وزارة التربية السورية.

رابط استخراج نتائج التاسع والإعدادية الشرعية في سوريا 2019

نتائج التاسع في سوريا 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب يتم استخراجها ونتائج الإعدادية الشرعية 2019 من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية المرفق أسفل، ثم يتم اختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب، ثم كتابة قم الاكتتاب وستظهر النتيجة موضحة بالدرجات الكاملة للطالب أو الطالبة.

Advertisements

رابط موقع وزارة التربية السورية.

ونتابع معكم ونترقب وقت الإعلان عن نتائج التاسع في سوريا 2019 من خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد للإعلان عن النتائج ومن ثم يتم نشر النتيجة عبر موقع وزارة التربية السورية، أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

← إقرأ أيضاً: