حقيقة وفاة بشرى عقبي في حادث سير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، نبأ وفاة الفنانة الجزائرية بشرى عقبي، ولم ترد حتى اللحظة أي تأكيدات من مصادر رسمية أو مقربة.

وفي وقت سابق، أعلنت أنها الفنانة بشرى تعتبر اختيارها لزوجها السيد عمرو رسلان واحد من أكبر الأخطاء في حياتها، مؤكدة أنه لم يكن مناسبا لها بالمرة، وأنها تزوجته في ظروف غير صحية حيث كانت في حالة نفسية غير متزنة بسبب حزنها على وفاة والدها،

بشرى عقبي ممثلة جزائرية ، ولدت بالعاصمة في 21 ابريل 1985 .هي من نجوم الدراما الجزائرية التي سطعت في وقت قصير في نفس الوقت ممثلة وعارضة أزياء.

الممثلة الصاعدة بشرى عقبي لم تفوت فرصة لقائها بالسوريين أثناء عملهم في الجزائر ولقائهم بالفنانين المسرحين حيث تمت خطوبتها بأحدهم في الأسبوع الماضي و عند انتهائها من تصوير حلقات ”جمعي فاميلي” ستدخل القفص الذهبي و تستقر بسوريا حسب أحد أصدقاء الممثلة من العائلة الفنية.