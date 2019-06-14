التنسيق الفعلي والحد الأدنى لدخول الثانوية العامة لجميع المحافظات 2019

منذ أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، جميع الطلبة والطالبات ما زالوا في تفكير وقلق بشأن معرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، ولذلك نأتي إليكم بالتنسيق الفعلي للقبول في الثانوية العامة.

وبعد الإطلاع على تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الماضي(2018) ونسبة النجاح لهذا العام(2019) لكل محافظة، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول في الصف الأول الثانوي لهذا العام في جميع محافظات مصر.

وقد اعتمد السادة محافظي ( الإسكندرية والقاهرة والجيزة و الدقهلية ودمياط والغربية ومطروح والشرقية والبحر الأحمر وبني سويف و القليوبية ) الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول في المرحلة الثانوية كما في الجدول التالي:

اسم المحافظة الحد الأدنى

لمجموع الدرجات

للقبول في الثانوية العامة الإسكندرية 215 كفر الشيخ في انتظار اعتمادها الإسماعيلية في انتظار اعتمادها الدقهلية 230 المنيا في انتظار الاعتماد الجيزة 210 القاهرة 220 دمياط 220 شمال سيناء في انتظار اعتمادها الغربية 230 قنا في انتظار اعتمادها البحيرة في انتظار اعتمادها مرسى مطروح 210 المنوفية في انتظار اعتمادها جنوب سيناء في انتظار اعتمادها أسوان في انتظار اعتمادها الشرقية 225 بني سويف 220 البحر الأحمر 205 القليوبية 228 الوادي الجديد في انتظار اعتمادها سوهاج في انتظار اعتمادها الفيوم في انتظار اعتمادها السويس في انتظار اعتمادها أسيوط في انتظار اعتمادها الإدارة التعليمية بالنجيلة مطروح 210 الإدارة التعليمية براني مطروح 195 الإدارة التعليمية بالسلوم مطروح 180 الإدارة التعليمية بسيوة مطروح 205 الإدارة التعليمية بالضبعة مطروح 180 الإدارة التعليمية بالعالمين مطروح 180 الإدارة التعليمية بالحمام مطروح 220 الإدارة التعليمية بالبنجر مطروح 190

وسوف يتم إضافة المحافظات التي يتم اعتمادها لاحقاً، في التعليقات اسفل المقال، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

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