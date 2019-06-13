الاكثر مشاهدة اليوم - تعرف على شرط المحكمة لإخلاء سبيل بطلتي الفيديو الإباحي مع خالد يوسف...

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسانين، قبول استئناف الفنانتين المصريتين، شيما الحاج ومنى فاروق على قرار حبسهما 45 يومًا، وإخلاء سبيلهما بشرط تحديد إقامتهما على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهما بـ«نشر فيديو يخدش الحياء العام مع مخرج شهير».
وكانت نيابة مدينة نصر أول أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تبيّن ظهورهما في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى لخدش الحياء العام.
تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين من خلال أجهزة الأمن التي ألقت القبض عليهما وأحالتهما إلى النيابة التي أمرت بحبسهما.
ووجهت النيابة إليهما تهمة نشر فيديو فاضح مع خالد يوسف والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.
وقالت حنان أحمد، محامية الفنانتين، إنه تم إخلاء سبيل موكلتيها في قضية الفيديوهات الجنسية، وذلك خلال نظر الاستئناف على قرار النيابة بحبسيهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت، أن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكانوا في انتظار قرار الإحالة للمحكمة أو الحصول على إخلاء سبيل على ذمة اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.