اجابات نماذج الوزارة 2019 استاتيكا للصف الثالث الثانوى - تسريب مراجعة امتحان

يؤدي طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2019، يوم السبت المقبل، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.

وتتكون كراسة امتحان إستاتيكا الثانوية العامة، من 18 سؤالا، مطلوب الإجابة عليهم خلال ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا، ويبلغ عدد صفحات كراسة امتحان إستاتيكا الثانوية العامة 28 صفحة، وتكون الدرجة الكلية للاختبار 30 درجة.

ومن المقرر أن يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الممتحنين لمادة الـ إستاتيكا، 117 ألفًا و331 طالبا/ طالبة في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة مطلع هذا الأسبوع، وتستمر حتى أوائل شهر يوليو المقبل، ويحق لـ 659 ألفا و253 طالبا وطالبة خوضها في 1817 مدرسة على مستوى البلاد.

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في سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن في مصر، 4 أشخاص، قاموا بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأدوات غش للطلبة مقابل الأموال.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وجهت اتهامات للمضبوطين، بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وترويج بيع سماعات لتسهيل الغش في مدارس متفرقة بمحافظة الجيزة أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

وعثرت الأجهزة الأمنية، بحوزة المتهمين، على هواتف محمولة تحتوي على صور لأسئلة ونماذج إجابات لامتحانات الثانوية العامة، وسماعات وساعات ذكية، وغيرها.

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