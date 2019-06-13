الاكثر مشاهدة الان - خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب بعد اعلانها فضيحة جديدة في “القاهرة والناس”

خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب بعد اعلانها فضيحة جديدة في “القاهرة والناس”

قال المخرج والبرلمانى المصرى خالد يوسف، انه قام بمقاضاه الاعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة، والكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، وذلك بعد تصريحات ياسمين مع بسمة وهبة عن خالد يوسف.

وقام خالد يوسف بالنشر على حسابه الخاص بموقع التواصل”تويتر”، انه ضاق به من كثره الخوض فى سيرته، والافتراء عليه وبث شائعات واكاذيب عنه، وخصوصا بسمة وهبة فى برنامجها شيخ الحارة.

حقيقة ازمة خالد يوسف مع بسمة وهبة مقدمة برنامج القاهرة والناس

وقال خالد يوسف في تدوينته: “لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، ‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي، ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي، وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي، بزعمها الزواج مني، ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم ابنتي”.

واضاف خالد يوسف لقد كلفت المحامى الخاص بى، بمقاضاه كل من شوه صورتى وقام بنشر اكاذيب عنى خلال الفترة الماضية، واصحاب قنوات اليوتوب التى مازالت تقون بنشر الفيديوهات الاباحية، ولكن من يريد زيادة التريند او الاشتراكات فى القنوات على حساب سمعة وجثث البشر، وساقاضى كل من حاول تدمير سمعة العائلات، كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي، سأرد علي الجميع بالقانون لأني لدي أمل أن يكون لدينا.

ماذا قالت ياسمين الخطيب عن خالد يوسف ؟!

الجدير بالذكر ان الفنانة التشكيلية والكاتبة المصرية، ياسمين الخطيب، وصفت زواجها بالمخرج والبرلمانى خالد يوسف بطل الفيدوهات الاباحية باللعنة، وان هذه الفترة اسوء مرحلة فى حياتها ولا تتشرف بها او بذكرها على الاطلاق، جاء ذلك من خلال وجود ياسمين الخطيب في برنامج “شيخ الحارة”مع الاعلامية بسمة وهبة.

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واضافت ياسمين الخطيب، انها تشفق على الفتيات ضحايا خالد يوسف، وذلك بعد انتشار الفيديوهات الاباحية والفضائح التى تعرضن لها بعد ظهورهن بهذا الوضع المخجل، لكنها غير متعاطفة مع الفتيات.

كما اكدت انها لم تكن هى وراء تسريب هذه الفيديوهات الاباحية، او تصويرها، لان هذه الفيديوهات تم تصويرها فى عام 2014، وفى هذا الوقت لم تربطها اى علاقة بخالد يوسف.

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