الاكثر مشاهدة الان - ياسمين الخطيب تعلق على الفيديوهات الاباحية وتصف زواجها بخالد يوسف باللعنة

ياسمين الخطيب تعلق على الفيديوهات الاباحية وتصف زواجها بخالد يوسف باللعنة

وصفت الفنانة التشكيلية والكاتبة المصرية، ياسمين الخطيب، زواجها بالمخرج والبرلمانى خالد يوسف بطل الفيدوهات الاباحية باللعنة، وان هذه الفترة اسوء مرحلة فى حياتها ولا تتشرف بها او بذكرها على الاطلاق، جاء ذلك من خلال وجود ياسمين الخطيب في برنامج “شيخ الحارة”مع الاعلامية بسمة وهبة.

وقالت لقد انفصلت عن زوجى خالد يوسف فى مارس عام 2017، وكان الجميع يعلم انى متزوجة من خالد يوسف، كما ان الصورة التى جمعتها بخالد يوسف، نجله هو الذى التقطها لهم عندما كانوا فى رحلة عائلية فى الجونة، والصورة كانت موجودة على موبايل نجل خالد يوسف، لكنها تستبعد ان يكون هو الذى سربها، وبالطبع بعد ظهور الصورة كان من الضرورى توضيح علاقتها بخالد يوسف.

واضافت ياسمين الخطيب، انها تشفق على الفتيات ضحايا خالد يوسف، وذلك بعد انتشار الفيديوهات الاباحية والفضائح التى تعرضن لها بعد ظهورهن بهذا الوضع المخجل، لكنها غير متعاطفة مع الفتيات.

كما اكدت انها لم تكن هى وراء تسريب هذه الفيديوهات الاباحية، او تصويرها، لان هذه الفيديوهات تم تصويرها فى عام 2014، وفى هذا الوقت لم تربطها اى علاقة بخالد يوسف.

الجدير بالذكر ان ياسمين الخطيب قد نشرت صورة تجمعها مع المخرج خالد يوسف وكتبت عليها مع “زوجى السابق” وأوضحت أنهما كانا متزوجان زواجًا سريًا وان الانفصال تم بينهم قبل نشر الصورة ولذلك كتبت زوجى السابقويذكر ان المخرج خالد يوسف قام بالرد على ذلك الإعلان الذى نشرتة ياسمين الخطيب عبر صفحته و كتب: تعودت علي حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وقد كنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله.

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