الاكثر مشاهدة الان - فضيحة مخرج مسلسل باب الحارة أبو الدعارة

فضيحة مخرج مسلسل باب الحارة أبو الدعارة

قبل أن نعرض في هذه المتابعة فضيحة شمس الملا وهي من ابنة بسام الملا مخرج مسلسل باب الحارةأي اننها امام عائلة فنية مثل باق العائلات الفنية التي فرضت على الثقافة العربية، قليل من الثقافة والكثير من التعري والوقاحة، ولكن لا بد أن نقدم بعض التعريفات الهامة و الضرورية في البداية لكي لا نتهم بالتجني على أحد.

تعريف الدعارة

مفهوم الدعارة هو مفهوم عالمي ويمكن تصنيفه الى نوعين:

النوع الأول:

الدعارة بمعنى البغاء و يعني توفير و تقديم خدمات جنسية مقابل المال اي بيع الجنس. فضيحة جنسية ..انتشار “الدعارة” في مدينة مقدسة في إيران

النوع الثاني:

صناعة الجنس، والذي يشتمل على جميع أنوع صناعة الجنس، سواء كان رقص، او تعري أو تصوير، او رقص التعري، أو مكالمات هاتفيه، أو تقديم برامج اباحية عبر الإنترنت، أو خدمات جنسية. أو افلام سكس مثال على ذلك فيدوهات المخرج خالد يوسف الجنسية فضيحة جنسية ل سفاح متسلسل الضحية رنا هويدى و المجرم خالد يوسف

وهناك تفريق بين هذين المفهومين، أو هذين الصنفين من الدعارة، لأن النظام القضائي في بعض البلدان، يفرق بين البغاء، و بين صناعة الجنس، ففي بعض البلاد البغاء مسموح به، مثل المانيا وهولندا، ويدر اموال لخزينة الدولة، ويتم منح الترخيص، ويحدد القانون ماهي الممنوعات و المسموحات والعقوبات في حالة المخالفات.

مفهوم أعمق

وفي الحقيقة فمفهوم الدعارة اعمق من ذلك بكثير، حيث أن هناك من يعتبر أن التفوه بأي قول، أو فكرة، أو ممارسة، او موقف سياسي لأجل الحصول على المال، أو منفعة شخصية، هو شكل من اشكال الدعارة. لماذا يتاجر بشار الأسد بأثداء زوجته؟!

الدعارة في الحارة

دور الفن و الفنانين

ربما يكون مسلسل باب الحارة من اشهر المسلسلات العربية، و خصوصا حلقاته الاولى، وقد قام باخراجه بسام الملا، وهذا الرجل هو جزء من الوسط الفني، و لا يخفى على احد مدى الابتذال والسقوط القيمي والاخلاقي للغالبية الغظمى في الوسط الفني العربي، فإذا كان الفن قادر على أن يصنع شعبا بالتكامل مع التعليم الصحيح، والنظام القضائي العادل، فإن الفن الهابط يمكن أن يخرب أمة، حتى لو وجد تعليم صحيح!! وهذا ما قام به الصهاينية في تخريب المجتمعات الغربية!! فضيحة جديدة .. هيفاء ورولا.. وحرب المؤخرات بين الشقيقات . فما بالك بالمجتمعات العربية الفاشلة تعليميا، وسياسيا وقضائيا، بسبب سيطرة مافيات على الدولة الوطنية ويطلق على هذه المافيات مسمى ى “حكومات” !!

لذلك لاجل الحصول على اكبر قدر من العهر والعاهرات، تم ترسيخ ثقافة المؤخرات على أيد القوادين والشاذين، و في مقالنا هذا سنتعرض لنموذج مؤسف من هذا الجيل، اسمها شمس الملا، وهي فتاة ترسخ في ذهنها ان الحضارة، والتطور تزداد بمقدار زياردة العري، و كشف الجسد. متناسية ان الحيوانات عارية تماما، و مع ذلك لا يمكن وصفها بالمتحضرة ولا المتطورة!!

الجنس الجماعي والتشبيح

لذلك هناك دور مرسوم بوضوح للمافيات الفنية، التي تسيطر على الوسط الفني في الدول العربي، وهي مافيات دعارة، تقدم مختلف انواع الخدمات الجنسية لمن يدفع، ومعروف عن بعضها ممارسة الجنس الجماعي بالاضافة الى التشبيح!!، (لا نريد ان نضع حاليا اسمائهم) و هم على ارتباط بالمافيات الحاكمة في البلاد العربية من خلال واجهزة الاستخبارات. جلسات الجنس الجماعي لبشار الأسد

من هي الفضيحة شمس الملا

شمس الملا تحاول أن تثير الجدل بإطلالتها الجريئة على السوشيال ميديا، مع انها ليست ممثلة، لكنها قدمت دور فى مسلسل باب الحارة في شخصية بنت شيخ الحارة الذي ينتجه ويشرف عليه والدها المخرج بسام الملا، ولم تقدم مشاركة أخرى. ولكنها تحاول أن تكون فضيحة مثل الفضيحة الامريكية كيم كارداشيان، فهذه هي القدوة لمثل هذه الفتيات اللاتي يمحملن للاسف جنسيات عربية فضيحة جنسية جديدة لـلفضيحة الأمريكية كيم كارداشيان

من شابه أباه فما ظلم

شمس هى ابنه المخرج السورى بسام الملا، وابنة أخ المخرج مؤمن الملا، والممثل مؤيد الملا، وحفيدة الممثل الراحل أدهم الملا ، وشقيقة ايهاب الملا، وتتميز دائما بصورها الجريئة واطلالتها التى تخدش الحياء، دون وضع خطوط حمراء لما تظهره من جسدها، ولا تتوقف عن نشر الصور المثيرة للجدل، ارتدت شمس الملا بلوزة حمراء مفتوحة وأظهرت بطنها، التي تعتقد انها فريدة في العالم، حيث أن باق الفتيات لا يمتلكون ما تمتلك هي من بثور على ثديها الذي تفتخر به. الدعارة مقدسة فتوى الحاخام الاكبر

فلو ذهبنا بالخيال قليلا، وتسألنا هل هناك علاقة بين الرئيس الامريكي ترامب وبين مخرج مسلسل باب الحارة؟، الجواب ان العلاقة هي منهج الحياة في الدعارة، ثم الفضيحة في الدنيا فضيحة روبرت كرافت في شبكة دعارة صهيوني وصديق أبو الفضايح الجنسية ترامب

كما نشرت صورة لها وهي بحوض الاستحمام، وتشرب العصير، وعلقت بالقول: “إنني احتسي البرتقال داخل الحوض مع قليل من الرغوة”. الاطفال السوريون يموتون من البرد في المخيمات وابنة مخرج مسلسل باب الحارة تفكر بالرغوة !!!

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كما قامت بنشر فيديو مثير للجدل مع احد اصدقائها، وهى بالبكينى على حمام السباحة، كما نشرت صورا لها و الجزء الاعلى من جسدها شبة عارى، وتحضن شابا، ودائما ما ترتدى سترات قصيرة تظهر من جسدها اكثر ما تخفيه، وجميع ملابسها مفتوحة من عند الصدر، وكانها تستعرض صدرها او انها تعرضة للبيع، لمن يستطيع ان يدفع لها اكثر!!

إبنة شيخ الحارة

سلكت ابنة شيخ الحارة طريق الاغراء واثارة الشهوات، فهذه هي الحضارة وهذه هي الحرية، والابداع الفني، من خلال نشر صور شبة عارية على السوشيال ميديا، و لا شك ان هناك فرقا كبيرا بين الدور الذي حصلت عليه كإبنة شيخ الحارة، بين الحقيقة أنها إبنة رجل من الحثالة، في وسط اغلبه دعارة، فمن أين تأتي الثقافة والنباهه؟!.

اذا استغرب القارئ كيف نتهم بالدعارة ، فنرجوه ان يعود لتعريف الدعارة في بداية المقال، وعرض الجسد بكل رخص في ارفف الصور، هو جزء من الترويج الاعلامي للبضاعة!! وليس المخرج المصري خالد يوسف و مافيا الدعارة التي تم التحدث عنها ببعيد عنا فضيحة الفضائح الجنسية للمخرج خالد يوسف رئيس مافيا الدعارة الفنية !

ونشرت صورة ظهرت فيها وهى نائمة وصدرها كاد يظهر وقالت: البلوكات ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتقوا بقى.

من الحثالة؟

عندما انتقدها الجمهور السوري ، على طريقة عرضها و استعراضها للفيديو التي بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهرت مع صديقها بالمايوة، ردت عليهم ان مستواهم لا يتعدى حدود كعب رجلها، وانتقادكم بطريقة قذرة مثلكم، قبل ما تنتقدوا غيركم انظروا الى انفسكم، من انتم يا حثالة المجتمع، انا لم اؤذى احد لكنكم تؤذونى، لا احب احد يعبر عنى او عن شخصيتى. لقطات “فاضحة” للممثلة السورية شمس بسام الملا

بالرغم من تعرضها الى انتقادات كثيرة، مازالت تسير فى طريق الشهرة، عن طريق الصور الاباحية، وتحاول جاهدة فى تقليد فنانات الاغراء، الذى يستعرضون جسدهم من اجل الشهرة،

الغيرة القاتلة

ابنة مخرج باب الحارة، ليست إلا نتاج النفايات التي يسمونها فن، ولذلك فهي لا تهتم ، ولا تكترث بما يجري حولها، فالمهم هو التبجح والتباهي بإ/و تظن ان لها قيمة، ولذلك تظن انها تستفز متابعيها فى نشر صور جريئة، تحضن حبيبها، وتصفه بمؤخرتها، ومرة بالمايوه معه، وتصرح ان سبب الهجوم عليها هو الحقد والغيرةمنها!!! و لا شك أن الامير العربي الثري الذي رهن زوجاته هو نموذج بالانفتاح ثري عربي يرهن زوجاته الأربعة.. لماذا؟

الحرية والانفتاح

بالنسبة لابنة مخرج مسلسل باب الحارة ، وأحد أبواق النظام السوري الفاسد والفاشل، الحرية هي الخروج بشكل منافي لتقاليد الغالبية العظمى من المجتمع السوري، والانفتاح هو كسف البثور على الثدي وفتح الرجلين!! و نشر صورها وهي تشرب عصير البرتقال في البانيو!!، ولكن هل فكرت يوما هي أو والجدها أو باق الممثلين في باب الحارة، أن تذهبوا الى لوضع بعض الورود على قبور الطفال الذين استشهدوا بالقصف الكيمياوي من قبل المافيا الحاكمة في سوريا؟!!!

ومن المعروف أن بسام الملا مخرج مسلسل باب الحارة، وقف الى جانب المافيا الحاكمة في سوريا، وحتى ان المسلسل بعد قيام الثورة السورية اخذ طابعا منافقا لهذه المافيا الطائفية، ومثل هذا الموقف هو ما يسمى بالعهر ، او الدعارة، صحيح أن هناك من الفنانين الذين وقفوا الى جانب حق الشعب السوري بالحرية والكرامة، إلا انهم قلة وتم عزلهم ومحاربتهم من قبل القنوات العربية التي تدعي وقوفها الى جانب الشعب السوري و مطالبه المحقة الدعارة سلاح الاسد السري

البعض خاف على هذه الفتاة من الفضيحة، وخصوصا وانه ربما يعتقد انه سيكون لديها مستقبل كونها شاركت في مسلسل باب الحارة، وهي ابنة مخرج مسلسل بابا الحارة بسام الملا ، لذلك فقد قدم لها بعض الاشخاص بعض النصائح، واعرب بعض المتابعين ان ما تقوم به شمس الملا من التقاط لهذه الصور الجريئة، دليل على عدم نضجها، وقلة وعيها، و انها لا تدرك الى اين سيصل بها الأمر في نهاية الطريق، ولا تدرى انها سوف تتلاشى شهرتها سريعا. فاذا كانت هذه الصور للترويج لجسدها وكسب الزبائن فهي تصنف في النوع الأول من الدعارة بحسب التعريف.

الجدير بالذكر ان الممثلة السورية شمس الملا لا تشكل فضيحة جديدة في هذه الايام، وانما حلقة صغيرة في مسلسل الفضائح الذي يضرب العالم العربي في اخلاقه وقيمه ، وقد شاركت في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة مع المخرج ناجي طعمية عام 2017، وبعدها لم تظهر على الشاشة مرة اخرى ، إذ قدمت حينها شخصية “صفاء .عز الدين” الشابة المتخفية في حارة الضبع، وتتنكر بزي شاب لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

للأسف فكثير من الفنانين العرب يمثلون دور الثوار في المسلسلات والافلام، ولكنهم في الحياة العادية يفعلون العكس، و ينفذون اهداف المشروع الصهيوني في نشر الفضايح و الفساد والخراب الاخلاقي في مجتمعاتنا، وخصوصا في شهر رمضان.