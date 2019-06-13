تراند اليوم : اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1441

اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1441 ،بعدكما تم التقيم على الوظائف التعليمية والادارية بوقت سابق في وزارو الخدمة المدنية اعلنت اليوم الخدمة المدنية بطرح اسماء المرشحات والمرشحون للوظائف التعليمية بالمملكة 1440وذلك استكمالا لاجراءات الوزارة للتوظيف في قطاع التعليم لعام 1440فقد قررت نشر وتنزيل اسماء المرشحين للقبول في الوظاائف التعليميية لديها مع ارفاق طلب بمراقبة ومتابعة موقع الوزارة وزارة الخدمة العامة وحسابها الرسمي على تويتر لمعرفة الاجراءات التالية للقبول وموعد المقابلات المقرر عقدها بالفترة القريبة كما صرحت وزارة الخدمة بالمملكة ونوهت الوزارة بانها يوم الاخد القادم ستستدعي البعض لمطتابقة بيانتهم اثر استبعادها بعض المتقدمين لعدم التوافق بين البيانات المرفقه بالطلب بالوثائق كما وااكدت على ضرورة الالتزام بالشروط وتحري المصداقية بتقديم الطلبات سنرفق لكم من خلال موقع مجلتيي كشف اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1440والمرشحون من الذكور بإذن الله.

اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1439 pdf

تم ترشيح عدد كبير من الذكور والاناث للعمل في القطاع التعليمي حيث وصل العدد الى 1464 وسيتم استدعائهم للمقابلات ويتم النظر في الوثائق ومطابقتها بما تم تدوينه بالطلب فاي وثيقة مخالفة لما دون بالطلب يتم صرف النظر عن التوظيف والاستكمال من خلال كشف المتقدمين باختيار بديل لمعرفة اسماء المرشحات بالوظائف التعليمية التي نشرتها وزارة الخدمة المدنية يمكنكم الدخول من خلال الرابط التالي والاستعلام.

رابط الاستعلام اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439

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كما واكدت وزارة الخدمة على الامور التالية التي يجب مراعاتها لاتمام المقابلة

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

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3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوياً.

5. الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

كشف اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1440

سندرج لكم كشف باسماء المرشحات الوظائف التعليمية 1440الذي ادرجته وزارة الخدمة المدنية واقرت وجوب عقد المقابلات بالاوقات المدرجة لكل مترشح للوظيفة اضغط هنا

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