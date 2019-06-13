تردد قناة ميكي للاطفال على النايل سات 2019

قناة ميكي للأطفال أو ميكي كيدز هي فضائية موجهة للأطفال مجانية مقرها الرئيسي في جمهورية مصر في القاهرة، وتبث للجمهور العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستفيد منها جيدا كل من المغرب والجزائر وشمال موريتانيا.

وهي قناة مميزة بأفلامها المدبلجة بالعربية. أطلقت القناة في 10 أكتوبر 2009 في دولة مصر. 12:09صباحاً بتوقيت غرينيتش. وكأي قناة مصرية تخصص القناة جزءا كبيرا من الفيلم المعروض لعرض باقة من الإعلانات.

وحصلت قناة ميكى للاطفال على مكانتها المناسبة في العالم العربى نظرا للأفلام وقد رفعت القناة شعار خاص بها وهو( بتفرج على ميكى )ويمكن استقبال القناة على الترددات المرفقة.

Advertisements

ويبحث الكثير من الأطفال في العالم العربي عن قنوات الأطفال لما لها من اثر أيحابى في إدخال البهجة والسرور علي الأطفال والفرح والتعليم بطريقة بسيطة ومحبوبة لديهم في شكل شخصيات كرتونه جميلة.

واحدة من قنوات الأطفال التي يمكن لجميع الأطفال مشاهدتها والاستمتاع بها بكل احترافية وبشكل مجاني علي القمر الصناعي نايل سات هي قناة الأطفال ميكي (mickey channel)، وقد حققت القناة نجاحا منقطع النظير لجميع المشاهدين في البلدان العربية.

تردد قناة ميكي: نايل سات 11526 H