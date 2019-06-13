تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني وحاجة زفت – صورة

نشرت الراقصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها بالبيكني ولم تظهر وجهها، بل ظهرها وشكله الغريب وكأنه عملية أو ترهلّات.

وقالت سما واصفة الآثار على ظهرها بالزفت: (طبعاً اللي على سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص، خلوا بالكم شيل التاتو مش سهل لكن بتاع نسر الأهلي هاسيبه حبيبي مساء الفل)

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وتابعت: (بالمناسبه اي تعليق وسخ من عيل اوسخ هيتحط في البلوك كل واحد يخليه في نفسه وكل واحد هيتحاسب لوحده مش جايين تعملوا هنا أولياء الله الصالحين اتلم يانطع منك له ليها…بس كده).