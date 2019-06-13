نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2019 في مصر

استحدثت وزارة التربية والتعليم المصرية، نظامًا جديدًا في مجال التعليم الفني، يستهدف ثقل الخريج بمهارات سوق العمل، في إطار خطوات تصحيح مسار هذا النوع من التعليم؛ ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية.

وتمثل هذا النظام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس تعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شريك أجنبي يعتمد وسائل تقييم الطلاب وتقديم الشهادات.

وبدأت وزارة التربية والتعليم التجربة منذ العام الدراسي الماضي 2018/2019، بـ3 مدارس هي: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، مدرسة متولي الشعرواي بالقاهرة الجديدة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، وتدخل مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية حيز العمل اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019/ 2020.

وأكدت الوزارة، أن سعر خريج هذه المدارس يبدأ بـ5000 جنيه على الأقل، فلا وجود لما يعرف بقلة فرص العمل، ولكن هناك فرص متاحة تبحث عن كفاءات.

ونرصد لكم اليوم أبرز المعلومات عن هذا النوع الجديد من المدارس الفنية، وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم:

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- مدارس حكومية.

- أنشأتها الوزارة لتقليل الفجوة بين مهارات الخريجين الفعلية والمهارات المطلوبة بسوق العمل.

- مناهجها تعتمد على أسلوب "الجدارات" وهي مزيج من المهارات الفنية والمهنية المصحوبة بمعارف وسلوكيات جديدة، بما يعني تعليم الطالب من أجل المهنة، ليخرج مكتسبًا مجموعة المهارات المطلوبة لمهنته التي تخصص بها.

- تعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، وممثلي الصناعة، وشريك أجنبي يعتمد وسائل تقييم الطلاب ومنح الشهادات.

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