اسماء المعلمات المعينات 1440 1441 - جدارة السعودية

توقعت مصادر مطلعة، أن ت فتح وزارة التعليم، الأسبوع الحالي، اختيار الرغبات لـ766 معلمة بديلة، وذلك بعد أن تم إرسال رسائل نصية لهن تفيد بفتح نظام المطابقة عبر النظام الإلكتروني لإرفاق الأوراق المطلوبة،.

وطالب عدد من المعلمات البديلات بضرورة مساواتهن بمن تم تعيينهم عن طريق نظام «جدارة»، إذ تم فتح باب تعيين الرغبات لنحو 10 آلاف خريج وخريجة خلال فترة قصيرة، كما طالبن بالاهتمام بملف البديلات كأي ملف توظيف آخر وسرعة تنفيذ الوعود التي ترددت على مسامعهن سنوات طويلة.

يذكر أن المعلمات البديلات صدر بحقهن أمر ملكي بالتثبيت عام 1435، وتم تعيين دفعتين فيما بقيت الدفعة الـ3 بلا تعيين نظرا لوجود نواقص في الأوراق أو تأخير في التقديم، وتم تشكيل لجان في وزارة التعليم لبحث إشكالية تعيينهن.

ومن ثم تم الرفع للمقام السامي الذي أصدر أمره الكريم بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات في 25/‏6/‏1439، وأخيرا بدأت وزارتا التعليم والخدمة المدنية مراجعة بيانات 766 بديلة ممن استوفين شروط وضوابط التعيين.

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