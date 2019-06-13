شاهد: حريق في منزل الفنان طه خليفة

كشفت الفنانة الشابة ريم أحمد عن تعرض منزل زوجها الفنان طه خليفة بمنطقة جسر السويس لحريق كبير اشتعل فيها بالكامل وذلك بعد أيام قليلة من سرقتها وتحديداً ثانى أيام عيد الفطر.

وأوضحت ريم أن الشقة التى تعرضت للحريق ليست منزل الزوجية وإنما شقة عائلة زوجها طه ووقت نشوب الحريق فيها لم يكن يتواجد بها أحد مشيرة إلى أنهما يترددان على الشقة باستمرار خاصة عندما يكون لهما عمل فى محيط منطقة مصر الجديدة يقيمان فيها يومين أو ثلاثة بالكثير.

وأكدت ريم أن حدث هو أمر غريب بأن يتم سرقة الشقة يوم الخميس الماضى وبعدها بأيام قليلة تتعرض للحريق لافتة أنه تم عمل محضر بما حدث حتى يتم إضفاء الحريق وبعدها سيتم التحقيق فى اذا كان هناك شبهة جنائية أم لا مشددة على أنها زوزجها يرجحون وجود شبهة جنائية.

ولفتت إلى أن ضباط المباحث يجرون تحرياتهم الآن للوقوف على أسباب الحادث، مشيرة إلى أن لديها إحساس بأن من سرق الشقة هو من تسبب في إحراقها.

وعلق خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرقت تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض، الحمد لله إن محدش حصله حاجة"، فيما علقت ريم: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله إننا بخير".