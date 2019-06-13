نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019 برقم التسجيل في الجزائر - شهادة التعليم الابتدائي

لجأت وزارة التربية الوطنية إلى خريجي المدارس العليا والقوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة 2017، لسد الشغور في المناصب للطورين المتوسط والثانوي، بحسب ما كشفت عنه مراسلة لمديرية التربية بولاية البيض موجهة إلى مكتب مستخدمي التعليم.

ولم تشر التعليمة إلى إجراء مسابقات توظيف، مكتفية فقط باللجوء الى القوائم الاحتياطية، وكذا خريجي المدارس العليا الذين لهم الأولوية في التوظيف. كما لم تكشف المراسلة عن حجم المناصب

وبحسب نص المراسلة فإنه “بناء على الرخصة المؤرخة في 09/05/2019 تحت رقم 5019 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمتضمنة تمديد صلاحية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقتي التوظيف للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط بعنوان سنة 2017″.

وأوضحت المراسلة ذاتها أن الأولوية في التوظيف ستكون لخرجي المدارس العليا، ليتم بعدها استدعاء المترشحين الناجحين في القائم الاحتياطية” للرتب سالفة الذكر في القريب العاجل، حسب درجة الاستحقاق ، لشغل المناصب الشاغرة، وذلك بعد استكمال إجراءات الحركة التنقلية وتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة باعتباره أولوية”.

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