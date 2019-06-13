اسماء المقبولين في تعيينات وزارة الصحة العراقية 2019

اكد عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي أن اللجنة في طور جمع البيانات والملفات الضرورية لاستجواب وزير الصحة والبيئة علاء العلوان، مشيرا إلى: "أن اللجنة تبحث عن شخصية بديلة تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ برنامج صحي طارئ".

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وقال الموسوي في بيان صحفي: "أن وزارة الصحة، منذ تسلم الوزير الحالي مهامه ، غير متعاونة مع لجنة الصحة والبيئة وخصوصا في موضوع مناقشة القوانين الصحية المهمة للمواطن العراقي الذي يعاني من سوء الخدمات الصحية وعدم توفير الادوية المنقذة للحياة الأدوية السرطانية منذ سنوات".

واضاف :" ان مافيات الفساد في وزارة الصحة تسيطر عليها نفس مافيات الفساد في الوزارة السابقة ومن نفس الحزب التابعة له الوزارة السابقة، ونفس الشخوص وارتباطاتهم مع نفس السماسرة المقيمين في عمان ".

وتابع الموسوي: "اننا في طور جمع البيانات والملفات الضرورية لاستجواب وزير الصحة والبيئة الحالي للسعي لإقالته والبحث بنفس الوقت عن شخصية بديلة تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ برنامج صحي طارئ وعاجل لإنقاذ أبناء الشعب من ويلات هذا النظام الصحي البائس ومكافحة المفسدين وتقديمهم للقضاء".