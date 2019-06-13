حجاج المغرب 2019 الفائزين في قرعة الحج 2020 - 1441

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج خلال موسم حج عام 1441 هـ أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى يوم الاثنين 10 يونيو 2019 إلى غاية الجمعة 21 يونيو 2019.

وذلك على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وأيضًا على مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة،

وسيتم الإعلان مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن اختيارهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار- الخاصة بهما- لتعويض المعتذرين من اللائحتين.

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يشار إلى أنه تم تحديد بداية تاريخ عملية التسجيل بالنسبة لموسم حج 1441هـ في يوم الاثنين 25 رجب 1440هـ موافق 01 أبريل 2019 ونهايتها في يوم الجمعة 06 شعبان 1440هـ موافق 12 أبريل 2019.

بالاضافة إلى عدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الأسفار السياحية.

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