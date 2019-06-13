تعرف على "ريفز" نجم المعجبات المثير للجدل

لا يتوقف النجم العالمي كيانو ريفز عن إثارة الجدل من خلال تصرفاته ونمط حياته الشخصية، ويبدو ريفز متواضعا ولطيفا مع جمهوره، الأمر الذي جعله –بحسب المعجبين- الرجل الألطف في هوليود

ريفز البالغ من العمر 54 عاما، يسكن في شقة عادية، ويقود سيارة من نوع "هوندا"، ويتحدث كثيرون عن أنه دفع ثمن عملية زراعة كلى لشخص غريب

وعلاوة على تصرفاته السابقة، لاحظ معجبو ريفز أنه لا يضع ذراعه حول المعجبات النساء، وكتب أحدهم " يوجد لدى كيانو قدرة مذهلة على جعلك تشعر بانه يعانقك دون لمسك "

يذكر أن ريفز أحد نجوم هوليود وهو من مواليد لبنان لأب أمريكي وأم بريطانية .