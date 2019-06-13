تنسيق الشهادة الاعدادية 2018/2019 في كل المحافظات ودرجات القبول في الثانوية العامة

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 تشغل بال الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية، حيث يبحث الطلاب عبر محركات البحث عن درجات القبول في المرحلة الثانوية، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوى الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات، حيث قامت عدة محافظات بالإعلان رسميا عن نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019، ومن الملاحظ ارتفاع درجة القبول بالثانوية العامة عن السنوات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الطلاب هذا العام في معظم المحافظات وارتفاع نسب النجاح، حيث تم اعتماد تنسيق الشهادة الاعدادية في القاهرة والغربية والشرقية والإسكندرية، ونقوم بعرض درجات القبول في مدارس المرحلة الثانوية من خلال هذا المحتوى بالتفصيل، فتابعونا.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019

تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 يهم قطاع كبير من الأسر المصرية، حيث تعتبر الشهادة الاعدادية هي مرحلة الأساس والتمهيد للمرحلة الثانوية، حيث يتم تحديد مصير الطالب في المرحلة الثانوية من خلال نتيجة الشهادة الاعدادية، وتتنوع المرحلة الثانوية في جمهورية مصر العربية، فنجد الثانوية العامة والتعليم الثانوي التجاري والصناعي والزراعي ومدارس التمريض، حيث ظهرت نتيجة تنسيق الاعدادية 2018/2019 في محافظة الدقهلية والإسكندرية والقليوبية، وغيرها من المحافظات نستعرضها فيما يلي.

تنسيق الاعدادية 2018/2019

درجات القبول في الثانوية العامة ظهرت في عدة محافظات كما ذكرنا من قبل، ولكن توجد بعض المحافظات التي لم تعلن بعد عن الحد الأدنى للقبول في الثانوية سوهاج وأسيوط وأسوان والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية، نقدم لكم من خلال الجدول التالي تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات التي أعلنت رسميًا عن اعتماد تنسيق الشهادة الاعدادية 2019.

المحافظة الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة القاهرة 220 القليوبية 228 الاسكندرية 215 الدقهلية 230 الشرقية 225 الغربية 230 بني سويف 220 مطروح 220 دمياط 180

نقدم لكم تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات، وتابعونا من خلال هذا المحتوى لأننا نقوم بالتحديث فور اعتماد نتيجة القبول في الثانوية العامة في باقي المحافظات، ونتمنى للجميع التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة.

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