قريباً نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال رابط بوابة التعليم الفني الإليكترونية

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية في داخل جمهورية مصر العربية والعالم العربي، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019، وتعتبر البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية من أهم مواضيع البحث، على محركات البحث المختلفة في هذا التوقيت، ونحن نتواصل معكم ونرصد لكم خطوات سهلة وبسيطة، لإستخراج النتيجة بالإسم ورقم الجلوس.

صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني / سعد الجيوشي، بأن عملية التصحيح تسير على قدم وساق وأوشكت على الإنتهاء، وأن أكثر من 700 الف طالب وطالبة أدو الإمتحانات على مستوي الجمهورية هذا العام،وأشار أنه سيتم إعلان النتائج من خلال بوابة التعليم الفني، وقال أنه تم رصد 70 حالة غش داخل الجان و20 حالة غش إليكتروني وحالات إنتحال شخصية لطلبة.

الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.

تحديد المجال الخاص بالطالب ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي ).

يتم إدخال اسم الطالب أو الطالبة.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الضغط على زر عرض النتائج.

تظهر النتائج مع بيانات الطالب ( الإسم واسم المدرسة ،واسم الإدارة التابع لها الطالب ).

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019

صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نتيج الدبلومات الفنية لم يتم تحديد موعد دقيق لإعلانها حتي الأن، ولكن تم الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بنسبة كبيرة، وقريباً جداً سيتم الإعلان عن النتيجة ليطمئن الطلبة والطالبات، وتمني التوفيق لجميع الطلبة، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية نتمني دوام التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

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