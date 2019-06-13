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السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية تفتح باب الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين

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دعت وزارة الشؤون الإسلامية أمس الأربعاء للتقديم للوظائف المطروحة في مجالات الدعوة ومراقبة المساجد وحراسة الأمن للرجال والنساء بحسب الشروط المرفقة في الإعلان حتى يوم 24 شوال الجاري.

وتضمنت شروط التقديم الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن درجة (جيد جداً) وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.

كما احتوت الشروط على ضرورة اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم على المتقدم/ة بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، يفضل من لديه شهادات عليا.


 

وبحسب وزارة الشؤون الإسلامية يحق للمواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً والحاصلين على الشهادة الثانوية التقدم للوظائف الشاغرة بإرسال السيرة الذاتي على العنوان [email protected]

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