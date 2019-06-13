السجن المؤبد لأمريكي بتهمة قتل 3 مسلمين

أصدرت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على رجل أمريكي كريج هيكس (50)عاماً، بعد اعترافه بجريمة قتل (3) مسلمين، ارتكبها في عام (2015)، وتمت إدانتها من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقبل هيكس بالحكم بعد أن امتنع ممثلو الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل، وكان كريج أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات.

وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام الأسبوع الماضي، بأن هيكس سيقر بالذنب.

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ويشار إلى أن حادثة القتل، أثارت اهتماماً دولياً والتي نجم عنها، مقتل رجل وزوجته وشقيقة الزوجة، مما أثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.

ويذكر أن الضحايا هم ضياء بركات (23 عامًا) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا، وزوجته يسر أبو صالحة (21 عامًا)، وأختها رزان أبو صالحة (19 عامًا) الطالبة بالجامعة، وقتل الثلاثة رميًا بالرصاص في عمارة سكنية تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل، حسب إرم نيوز.

وبدوره، أدان أوباما جريمة القتل بحق المسلمين الثلاثة، ووصفها بأنها "وحشية وعنيفة"، فيما قدم تعازيه وأسفه لعائلات الضحايا في ذلك الوقت.