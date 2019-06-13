إليسا تخضع لعملية جراحية في هذا المكان

شاركت النجمة اللبنانية، اليسا جمهورها، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستغرام"، صورة برفقة طبيبتها الخاصة في ألمانيا.

أثارت لفافة طبية، قلق محبي اليسا، أثناء مشاركتها صورة برفقة طبيبتها، أثناء تواجدهما في مطار إسطنبول، جعل البعض منهم يشير إلى خضوعها لعملية جراحية جديدة، للعلاج من احتباس المياه فيها نتيجة الإشعاع الكيميائي الذي خضعت له خلال علاج سرطان الثدي، حسب إرم نيوز.

كما وأبدى الجمهور تعاطفه مع اليسا، متمنياً لها الشفاء والصحة، ويشار إلى أن اليسا كشفت في وقت سابق عن إصابتها بسرطان الثدي، عبر إطلاقها فيديو كليب" إلى كل اللي بيحبوني".