تراند اليوم : انفجارين كبيرين استهدافا ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عُمان

طهران - الخليج 365

سًمع فجر اليوم الخميس، دوي انفجارات كبيرة ومتتالية في بحر عُمان، قالت وسائل اعلام إيرانية إنه استهداف لناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.

وبحسب وكالة "يونيوز"، فإن الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج الفارسي.

وأشارت الوكالة الى أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تتلقى نداءات استغاثة من ناقلتي نفط في بحر عمان.

كما واصدرت البحرية البريطانية تحذيرا شديدا من حادث غير محدد في خليج عُمان بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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و نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: أن الخام الأميركي ارتفع ما يزيد عن الدولار الواحد بعد حادث الشحن في بحر عمان.

ونقلت قناة (العربية) نقلاً عن البحرية الأميركية: "نحن نعلم بحادث بخليج عمان ونجمع المزيد من التفاصيل"، فيما أفادت وكالة (بلومبيرغ) بأن السفينة التي شب فيها الحريق تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية.

وأضافت، أن الأسطول الأمريكي الخامس، يقول إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار في حادث تخريب قبالة بحر عمان، بعد هجوم عسكري.