الآن اعرف أسماء المرشحين لوظائف التعليم

تسود حالة من الترقب في صفوف الخريجين والخريجات لإعلان وزارة التعليم، أسماء المرشحين لوظائف التعليم، والمُقرر إعلانها مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، إن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية، بدأت هذا الأسبوع، من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440هـ.

Advertisements

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن 10 آلاف و456 وظيفة ضمن الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وقد أغلق التقديم عليها في 27 رمضان الماضي.

واعتمدت وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة (منصة التوظيف الإلكتروني)، لتيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، كما يتيح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن عمل.

أضغط هنا للدخول إلى موقع جدارة