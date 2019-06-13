ايجي بست في الواجهة بموقع بديل

انطلق موقع ايجي بست البديل اليوم الخميس بعد أسابيع من اغلاقه في مصر على خلفية عرض أفلام بشكل غير مرخص واستحداث بديل فوري له عبر منصة WATCH it.

رابط موقع ايجي بست البديل اضغط هنا

ويعرض موقع ايجي بست البديل كما سابقه مجموعة من الأفلام العربية والأجنبية بشكل حصري بجانب الاعمال الدرامية وعرض الاحداث الرياضية بدون إعلانات بشكل مجاني لفترة محدودة تقدر بأسبوع مجاني فور التسجيل على الموقع أو التطبيق، بحسب "موقع صباح مصر".

وكان الجمهور المصري قد عبر عن استيائه بعد قرار حجب المواقع المصرية واعتبر بعض المغردين بان الأمر ما هو الا احكام سيطرة الجهات العسكرية على الساحة الفنية من جديد.